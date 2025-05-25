URBANISME
Promenade ‘licita’ les obres del parc comercial de Torre Salses a Lleida amb una inversió de 120 milions
Ja fa setmanes que ha demanat pressupostos a diferents constructores per iniciar-les tan aviat com tingui la llicència d’obres. Espera poder tenir-les llestes en un termini de dos anys o fins i tot menys
Promenade Lleida, promotora del futur parc comercial de Torre Salses, ja fa uns mesos que ha posat en marxa el procés d’elecció de les constructores que s’encarregaran de portar a terme les obres, per poder iniciar-les de forma immediata una vegada que l’ajuntament concedeixi la llicència, l’últim tràmit que queda pendent. La inversió prevista, d’uns 120 milions d’euros, sense precedents a la ciutat, ha suscitat un gran interès entre les firmes del sector. Fonts de la promotora van confirmar que els tècnics i la direcció del projecte ja han demanat pressupostos “per tenir-ho tot al més avançat possible per quan es pugui començar a treballar”.
Segons ha pogut saber aquest diari, diverses empreses constructores, entre les quals figuren les principals de Lleida, s’han organitzat en almenys tres grups diferents per optar a executar aquest projecte. Al voltant de la meitat del pressupost correspon a tota la urbanització interior de les parcel·les que s’ha d’executar en una primera fase i l’altra meitat, a les instal·lacions comercials, que es duran a terme d’acord amb els diferents operadors que les ocuparan.
Les mateixes fonts van assenyalar que encara que hi hagi aquestes dos parts diferenciades, ara ja s’elegirà l’oferta que s’encarregarà de fer la totalitat dels treballs. El termini d’execució és de dos anys, però no descarta que pugui escurçar-se. La promotora va sol·licitar fa setmanes la llicència municipal d’obres, després que a començaments d’any la Generalitat li atorgués la comercial.
Aquest serà el primer gran centre comercial de Lleida i ocuparà 56.953 metres quadrats a Torre Salses, entre la Bordeta i els Magraners, dels quals 38.968 seran la superfície neta de venda.
Tindrà un hipermercat de 7.779 metres, per al qual Promenade ja va tancar fa temps un acord amb Bon Preu; 15.494 m² estaran destinats a grans botigues de diversos sectors; 25.345, a botigues petites; 3.254, a un gran cine amb nou sales d’última generació; i 2.759 m², a bars, restaurants i petits negocis de lleure. La tramitació del projecte gairebé ha durat deu anys, ja que es va iniciar a finals del 2015.