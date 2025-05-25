Synergym preveu invertir set milions en Catalunya el 2025 dins del seu procés d’expansió
Lleida figura entre les ciutats catalanes on Synergym preveu obrir nous centres en els propers mesos
La cadena de gimnasos Synergym continuarà el seu procés d’expansió a Catalunya amb una inversió prevista de set milions d’euros durant aquest any, segons ha anunciat el seu director general, Jordi Bella, en declaracions a Europa Press. L’objectiu és ampliar la seua xarxa en la comunitat dels 18 centres actuals a 25 abans de finalitzar el 2025.
Lleida figura entre les ciutats catalanes on Synergym ja és present i preveu obrir nous centres en els propers mesos. Altres localitats incloses en el pla d’expansió són Terrassa, Sabadell, Vic i Montcada i Reixac. Bonica ha explicat que l’estratègia se centra en ciutats mitjanes, a partir de 40.000 o 50.000 habitants, on en detecten una "infraofereix molt elevada" d’instal·lacions de fitnes. "Quan obrim un gimnàs en aquests municipis, on abans amb prou feines hi havia opcions, la gent comença a fer esport", ha afirmat.
Quant a resultats financers, el directiu ha assenyalat que Synergym preveu assolir el 'break even' o punt d’equilibri econòmic durant aquest exercici. “El 2024 ja ho hauríem aconseguit de no ser per les despeses extraordinàries derivades de l’entrada d’un nou accionista”, ha detallat Bella, que ha subratllat que l’indicador clau per a la companyia és l’Ebitda, que l’any passat va ser de 25 milions d’euros, sobre una facturació de 70 milions.
Bonica ha destacat també l’auge del sector del fitnes, impulsat especialment per l’entrada de públic jove: “La mitjana d’edat dels nostres usuaris ha baixat dels 40 als 30 anys”. A més, ha assegurat que tots els clubs que obren aconsegueixen una ocupació completa des del primer dia, la qual cosa permet rendibilitzar les inversions en un termini aproximat de tres anys.