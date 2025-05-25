Tones de caragols, carn, cervesa i gel perquè ningú passi gana ni set en tres dies
El 40% dels gasteròpodes que es mengen els subministra una granja d’Almacelles. La Fecoll ofereix tota mena d’intendència, però moltes colles s’apanyen pel seu compte tret del gel i la cervesa
Els caragols són el pilar dels dinars i sopars de l’Aplec, però no és l’únic producte que es compra en quantitats industrials per a aquesta festa. Cervesa, gel, vi, carn, tomates, cebes, patates, refrescos i alcohols com rom, ginebra o whisky es compten per tones als rebostos de les penyes i de la Central de Compres de la Federació de Colles (Fecoll) per assegurar-se que ningú passi gana ni set.
En aquests tres dies es preveuen que els 17.000 penyistes consumeixen a l’Aplec entre 12 i 15 tones de caragols i bona part d’aquests els subministra Caragols Almacelles. “Des del 2018 que col·laborem amb la Fecoll i aquest any subministrem unes cinc tones a 10 euros el quilo”, conta Xavier Uriach, responsable d’aquesta explotació.
La preparació dels gasteròpodes és un procés que requereix gairebé tot l’any, des de l’agost. “A mitjans d’estiu comencem a preparar els cultius d’hortalisses per alimentar els caragols i a l’hivern comprem les cries a explotacions d’altres punts de l’Estat, com per exemple Àvila, per fer aquí el procés d’engreix”, assenyala Uriach, que afegeix que les condicions climatològiques de Lleida fan que sigui “molt complicat o impossible” criar aquí les larves d’aquests gasteròpodes.
El procés d’engreix dura des de principis de febrer fins a finals d’abril, moment en què es comencen a recollir per tenir-los llestos per a l’Aplec. “En el cas del bover, el procés que fem d’engreix és totalment natural, sense pinso”, conclou Uriach. No obstant, moltes penyes busquen els caragols pel seu compte amb altres proveïdors, una cosa que també succeeix amb la majoria d’aliments i begudes tret de la cervesa, perquè la Fecoll ha reservat per a aquest any uns 95.000 litres.
Caragols i cervesa a part, la Fecoll ha reservat 5.000 botelles de vi i 18.000 quilos de gel. D’altra banda, una penya de 75 membres acostuma adquirir uns 40 quilos de carn; 35 quilos de tomates; 17 kg de cebes; 30 de patates i uns 10 quilos de formatge, pernil i embotits.
Quant a l’alcohol, hi sol haver, com a mínim, unes 20 botelles de rom, ginebra, 5-7 de whisky i entre 4 i 6 barrils de refrescos. Que no falti de res.