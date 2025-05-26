Adif comença la renovació del pont de l'avinguda Ciutat Jardí de Lleida
Refarà les voreres i la calçada del viaducte amb uns treballs que comportaran afectacions de trànsit
L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) iniciarà aquest dimarts les obres de millora del pont que travessa la línia de l’AVE i que connecta el carrer Joc de la Bola i l’avinguda de Ciutat Jardí de Lleida, per tal de remodelar aquesta infraestructura, de la qual és titular.
L’actuació permetrà renovar la calçada i la vorera del pont, que es troben malmeses, i millorar la seguretat viària. Així ho han explicat el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, i la primera tinenta d’alcalde i regidora d’Agenda Urbana, Begoña Iglesias, que han visitat l’espai acompanyats de representants del veïnat de Ciutat Jardí per conèixer de primera mà l’actuació.
“El pont va ser construït l’any 2004 i vint anys després s’ha constatat la necessitat de portar a terme la seva actualització constructiva, una obra que executarà Adif durant les pròxims 6 mesos amb una inversió de més de 643.000 euros”, ha assenyalat Crespín, qui també ha destacat que a més del deteriorament pel pas del temps, aquest pont també absorbeix cada cop més trànsit pel creixement de Ciutat Jardí.
Iglesias ha destacat que “com a Ajuntament estem agraïts i contents, ja que era una demanda des de feia molt temps de l'Associació de Veïns de Ciutat Jardí i avui la tenim aquí”. “És una actuació que es notarà, no solament pels vehicles, sinó també pels vianants”, ha afirmat. A més, Iglesias ha remarcat que des de l’àrea de Mobilitat i des de la Guàrdia Urbana, d’acord amb Adif, es vetllarà per minimitzar l’impacte de les obres sobre el trànsit.
L’actuació se centrarà en la renovació de les voreres, el ferm asfàltic, incloses les juntes de dilatació, el sistema de drenatge i una part de les baranes, que incorporaran una nova barrera antiimpactes per protegir la vorera en el tram que passa sobre la via del tren. Un cop quedin enllestides les obres, el pont mantindrà la configuració actual, amb vorera a totes dues bandes, dos carrils per sentit i una mitjana de separació entremig.
El desenvolupament dels treballs comportarà afectacions al trànsit. Durant aquesta setmana, el trànsit de tots dos sentits es desviarà per la calçada exterior del pont, deixant un carril per sentit. A partir de l’1 de juny i fins al 31 d’agost està previst que quedi tallat totalment el pas per aquest pont, en tots dos sentits. Els vehicles que vulguin travessar la via hauran de desviar-se de forma provisional pel carrer Til·ler i el Passeig Onze de Setembre, mentre duren les obres.