Agredeix amb cops de puny a la cara un urbà fora de servei i la parella d'aquest a Lleida
Anaven acompanyats de la seua filla menor d'edat i l'agressió es va produir després que l'agent recriminés a un acompanyant de l'agressor que estigués fent les seues necessitats a la via pública
Un jove de 25 anys va ser detingut aquest diumenge al matí acusat d’agredir un agent de la Guàrdia Urbana de Lleida fora de servei i la parella d’aquest al barri de Cappont. Segons van assenyalar fonts policials, els fets van tenir lloc després que l’agent, que també anava acompanyat per la seua filla menor d’edat, li recriminés la seua actitud a un individu que estava fent les seues necessitats a la via pública. Els fets van tenir lloc cap a les 2.00 hores entre la plaça Bores i el carrer Jaume II, al barri de Cappont.
Quan l’agent va veure la conducta incívica d’un individu, que estava fent les seues necessitats al carrer, es va identificar com a policia i li va recriminar la seua conducta. En aquell moment, a la zona també hi havia uns altres tres individus i, segons van explicar les mateixes fonts, un d’ells va saltar i va agredir l’agent i la seua parella, i van marxar del lloc.
L’urbà va rebre diversos punts de sutura i va ser sotmès a proves mèdiques al rebre un cop de puny a la cara. També la seua parella va rebre cops a la cara. Ambdós van ser traslladats en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova. Les víctimes van poder donar una descripció dels assaltants, moment en què es va iniciar la recerca amb diverses patrulles.
Finalment, el presumpte autor material de l’agressió va ser arrestat ahir cap a les 10.15 hores a l’avinguda del Segre amb el carrer General Britos. Està acusat d’un delicte de lesions. La resta d’implicats en l’agressió ja estan identificats i la investigació n’haurà de determinar el grau de participació en els fets. Les indagacions estan ara en mans dels Mossos d’Esquadra.