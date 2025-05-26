El centre comercial Promenade de Lleida comptarà amb un hipermercat de 7.779 metres quadrats
El nou parc comercial ocuparà prop de 57.000 m² i comptarà amb botigues, lleure, restauració i multicines
El projecte Promenade Lleida està ultimant els preparatius per a la construcció del primer gran centre comercial de la ciutat, que comptarà amb un hipermercat Bon Preu de 7.779 metres quadrats. La promotora ha iniciat ja el procés de selecció de les empreses constructores que executaran les obres, anticipant-se a la concessió de la llicència municipal, últim tràmit pendent per començar els treballs a la zona de Torre Salses.
La inversió prevista ascendeix a uns 120 milions d’euros, una xifra sense precedents a Lleida que ha generat gran interès en el sector de la construcció. Segons ha confirmat la promotora, "els tècnics i la direcció del projecte ja han demanat pressuposats per tenir-lo tot el més avançat possible per quan es pugui començar a treballar". Diverses constructores lleidatanes s’han organitzat en almenys tres grups diferents per optar a l’execució d’aquest ambiciós projecte comercial.
Aproximadament la meitat del pressupost es destinarà a la urbanització interior de les parcel·les en una primera fase, mentre que la resta finançarà les instal·lacions comercials que ocuparan els diferents operadors. Encara que el projecte preveu aquestes dos parts diferenciades, la promotora seleccionarà ara una única oferta per a la totalitat dels treballs, el termini d’execució del qual s’estima en dos anys, encara que podria reduir-se.
Un complex comercial de gran envergadura
El futur parc comercial ocuparà una superfície total de 56.953 metres quadrats entre els barris de La Bordeta i Magraners, dels quals 38.968 seran de superfície neta de venda. A més de l’hipermercat Bon Preu, el complex disposarà de 15.494 m² per a grans establiments de diversos sectors, 25.345 m² destinats a botigues més petites, un modern multicine amb 9 sales d’última generació que ocuparà 3.254 m², i 2.759 m² reservats per a hostaleria i lleure.
Un projecte de llarga trajectòria
La tramitació de Promenade Lleida ha requerit gairebé una dècada, des que es va iniciar a finals de 2015. Recentment, la promotora va sol·licitar la llicència municipal d’obres, després d’haver obtingut a començaments d’any l’autorització comercial per part de la Generalitat, fet que ha permès avançar en la preparació dels treballs previs a la construcció.