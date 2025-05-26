Ester Cuadrat, pacient de traumatologia de l'Arnau: "Fa dos anys van tardar nou mesos, però ara és pitjor"
Persones que han d’esperar més d’un any des que el metge de capçalera els deriva a l’especialista fins que reben la citació de l’Arnau o el Santa Maria expliquen el seu calvari. Acaben pagant una consulta privada, si tenen possibilitats, o pensen a fer-ho, per alleujar les seues patologies
Esperar, quan es té una malaltia pendent de tractament, s’està convertint en un calvari per a les persones que estan pendents d’una visita a l’especialista a l’hospital Arnau de Vilanova o al Santa Maria. Alguns dels que porten més d’un any en espera relaten la seua experiència i critiquen la demora, en aquest cas per a una primera visita al traumatòleg i a l’oftalmòleg. Els que tenen possibilitats han optat per visitar-se en la privada per alleujar el seu dolor o solucionar les seues patologies. D’altres estan pensant encara si fer-se una assegurança privada. Però tots coincideixen a reclamar més recursos per reduir l’espera.
“Des de fa dos anys m’enganxava de l’esquena, el 3 d’octubre del 2024 vaig anar al metge del CAP i em va enviar a la clínica de dolor, però no m’avisaven. La setmana passada, el metge em va dir que a ell li sortia que hi havia dos proves aprovades, però jo no en sé res, no ha arribat cap carta ni res, i m’han dit que podria tardar un any. Així que no sé si mirar-me una assegurança privada, perquè n’avançaré més. La meua parella té una assegurança i en una setmana li donen visites, però a la sanitat pública cada vegada tarda més. El setembre del 2022 em van derivar al traumatòleg i em van donar hora el juny de l’any següent. Nou mesos d’espera, però ara és pitjor. Prenc antiinflamatoris i quan veig que m’enganxaré em poso cremes, l’estoreta i faig repòs. I vaig una vegada al mes al físio pagant-me’l jo. No m’han enviat a rehabilitació, ni m’han visitat ni m’han fet proves. No hi ha més que aguantar el dolor.”