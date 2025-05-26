"Si no hagués anat a la privada, hauria perdut la vista"
Persones que han d’esperar més d’un any des que el seu metge de capçalera els deriva a l’especialista fins que reben la citació de l’Arnau o el Santa Maria expliquen el seu calvari. Acaben pagant una consulta privada, si tenen possibilitats, o pensen a fer-ho, per alleujar les seues patologies
Esperar, quan es té una malaltia pendent de tractament, s’està convertint en un calvari per a les persones que estan pendents d’una visita a l’especialista a l’hospital Arnau de Vilanova o en el Santa Maria. Alguns dels que porten més d’un any en espera relaten la seua experiència i critiquen la demora, en aquest cas per a una primera visita al traumatòleg i a l’oftalmòleg. Els que tenen possibilitats han optat per visitar-se a la privada per alleujar el seu dolor o solucionar les seues patologies. D’altres estan pensant encara si fer-se una assegurança privada. Però tots coincideixen a reclamar més recursos per reduir l’espera.
Una pacient que prefereix mantenir l'anonimat explica que “al febrer, un dissabte estant fora de Lleida vaig notar dolor a un ull, vaig anar a una òptica i em van dir que semblava que tenia una ferida a la còrnia i que fos a un especialista per rebre tractament i evitar una infecció. Dilluns, des del CAP em van derivar de forma molt urgent a l’oftalmòleg i dijous em va arribar la citació de la visita a l’Arnau, però per al 22 de gener de 2026. La ferida es veia a simple vista, tenia l’ull roig, dolor i em molestava la llum. Vaig anar a una consulta privada i en aquells 4 dies ja tenia una infecció a la còrnia. Si no me l’hagués pogut pagar, podria haver perdut la vista i tinc 34 anys. M’ha quedat una cicatriu dins de la còrnia, encara tinc molèsties, em poso gotes i em fan un seguiment. Per a una revisió, si no tens patologia, es podria entendre que tardessin tant, però no en el meu cas”.