Penyistes de l'Aplec del Caragol de Lleida: “La festa té futur i volem que els nens creixin amb la tradició”
Les pistoles d’aigua i jugar amb els amics, els favorits entre els més petits de l’Aplec. Les famílies aplaudeixen els controls d’accés i demanen mantenir-los
Les pistoles d’aigua. Aquesta va ser la resposta unànime a la nostra pregunta sobre què és el que més els agrada als petits de l’Aplec del Caragol. Això i trobar-se amb els amics van ser durant el cap de setmana els atractius per a les generacions futures d’una festa gastronòmica que, per als participants, té el futur més que assegurat. “Per a nosaltres, l’Aplec és sagrat”, va assenyalar l’Òscar, de la penya Orde del Caragol, amb la seua parella Mariona i els seus fills Roc i Carles. “S’hi passen molt bé durant tot el dia, sobretot amb les guerres d’aigua”, van assenyalar. “Porto 20 anys a la penya i teníem clar que als nens els agradaria”, van destacar. En la mateixa línia, la Laia, de Los Arrebujaitos, va afirmar que “volem que els nens creixin amb aquesta tradició”. De fet, és el seu primer any a l’Aplec i la seua valoració no va poder ser més positiva.
Per la seua part, la Nadia, de la penya La Graella, va considerar un “gran encert” els controls d’accés al recinte i va opinar que és una mesura que s’hauria de mantenir, igual com van fer altres famílies. “Amb els grans, que tenen entre 12 i 13, et dona més seguretat perquè campin al seu aire amb els amics”, va dir. “Avui el meu fill s’ha aixecat i m’ha dit que no volia que l’Aplec s’acabés, que hauria de durar més dies”, va explicar amb un ampli somriure. A part de les pistoles d’aigua, com és obvi, el petit Jan va dir que també li agraden “els caragols de llaminadura”.
Per als visitants, aquesta festa també és una cita ineludible al calendari. Com és el cas de la Núria i el Carles, de Cervera, que la visiten tots els anys. Ho van fer acompanyats dels seus gossos Shandor i Drago, que encara que una mica espantats per la música i el soroll també van trobar el seu espai al recinte. “No podíem deixar-lo tants dies a casa, i ha vingut a veure’ns”, va explicar l’Ilse, de la penya Assoc, amb el seu gos Golfo en braços.
Durant l’Aplec, es van desplegar setanta agents de la Guàrdia Urbana, que, segons va destacar la Paeria, van assegurar una festa sense incidents rellevants i van vigilar i van regular el trànsit en els punts més freqüentats. Al recinte també van ser presents voluntaris de Protecció Civil així com els Mossos d’Esquadra.
Alguns dels penyistes van destacar que aquest any s’ha millorat la seguretat i que hi tenen cabuda totes les edats. Des de la Fecoll també van remarcar la bona acollida entre els visitants i periodistes forans.
Més de 2.000 persones han utilitzat els busos gratuïts
Més de 2.000 persones han utilitzat els busos gratuïts que la Paeria ha posat en marxa durant l’Aplec del Caragol. Concretament, prop de 1.800 persones van utilitzar el bus nocturn (de l’L-7) amb parades a demanda (773 divendres a la nit i 980 la de dissabte) i 300 més el bus llançadora que unia el pàrquing de la Copa d’Or amb el recinte de l’Aplec. La tinenta d’alcalde Cristina Morón va destacar que l’ús del bus “té un doble component de pacificació del trànsit i de millora de la seguretat”. Per la seua part, la tinenta d’alcalde Carme Valls va detallar que prop de 500 persones s’han informat en els Punts Lila i els de Nits Q, dins de la campanya 1000 ulls contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques. D’altra banda, al recinte també es va instal·lar una carpa de l’Associació Contra el Càncer de Lleida, les voluntàries de la qual van destacar la solidaritat de penyistes i visitants que s’hi van atansar.
187 atencions a l’hospital de campanya i sis trasllats a l’Arnau
Fins ahir al migdia, l’hospital de campanya habilitat al recinte amb la Creu Roja de Lleida havia atès 187 intervencions, la majoria per talls i cremades de caràcter lleu, segons va destacar el president de la Fecoll, Ferran Perdrix. Així mateix, des de divendres es van fer sis trasllats a l’hospital Arnau de Vilanova, encara que va dir que també eren situacions sense gravetat.