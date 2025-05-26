L'Aplec del Caragol de Lleida, al The Times anglès: "els caragols ajunten i creen felicitat"
El prestigiós diari britànic ha cobert la festa gastronòmica lleidatana, que ha superat totes les expectatives amb 16.500 penyistes i més de 200.000 visitants
La tradicional festa gastronòmica de l'Aplec del Caragol de Lleida ha traspassat fronteres i ha estat notícia al prestigiós diari britànic The Times. El periodista David Sharrock, col·laborador habitual d'aquest rotatiu i del Financial Times, ha cobert l'esdeveniment juntament amb la fotògrafa Marta González de la Peña, destacant l'excepcionalitat d'una celebració on es consumeixen fins a 15 tones de caragols.
Lleida
Aplec estiuenc i de rècord
Laura García
"La idea d'una festa en la qual es consumeixen 15 tones de caragols és insòlita", ha assegurat Sharrock, qui ha confessat que mai havia sentit parlar d'aquesta tradició abans d'assistir-hi. "Ens va semblar una proposta interessantíssima i, de moment, no ens ha defraudat", ha explicat el periodista, qui també ha reconegut que "els caragols no casen gaire amb la cuina anglesa, però intentaré convèncer els lectors que valen la pena".
La 44a edició de l'Aplec ha batut tots els rècords amb 16.500 penyistes distribuïts en 121 colles, tres de les quals s'han incorporat enguany, i ha rebut més de 200.000 visitants. La jornada de clausura va començar amb la tradicional cercavila, que va omplir de colors i música els carrers de Lleida, des dels Camps Elisis fins a la plaça Bores, amb les xarangues posant ritme a la festa.
Un reportatge que destaca la gastronomia i la cultura catalana
Sota el títol "The ultimate slow food: Catalans unite to celebrate the humble snail" (El màxim exponent del slow food: els catalans s'uneixen per celebrar l'humil caragol), The Times ha publicat un extens reportatge on descriu detalladament la festa gastronòmica lleidatana, les diferents formes de cuinar els caragols i la importància cultural d'aquesta celebració.
"A la Gran Bretanya, menjar cargols s'associa amb l'alta cuina francesa. [...] Però aquí, a l'oest de Catalunya, la cultura del cargol és igualment antiga i potser més diversa, amb moltes receptes competint per l'atenció".
El reportatge destaca com l'Aplec s'ha convertit en un fenomen cultural que celebra la identitat catalana a través del menjar, el vi, la música i la dansa, lluny de les divisions polítiques. "És potser l'únic espai lliure on totes les opinions són benvingudes i la convivència és el seu segell distintiu", recull el diari citant a Rafa Gimena, un resident de Lleida.
Projecció internacional de la festa
Ferran Perdrix, president de la Fecoll, organitzadora de l'esdeveniment, expressa al mitjà britànic l'ambició de fer créixer el festival a nivell global, amb futurs esdeveniments previstos a França, Itàlia, Alemanya i fins i tot Londres. "Les arrels del festival són profundes aquí. Els caragols eren menjar de pagès, recollits gratuïtament dels camps, i durant segles les famílies en feien pícnics al camp", ha explicat Perdrix.
La crònica també recull l'experiència de visitants estrangers, com Maria Pinilla, una londinenca originària de Toledo, que va confessar la seva inicial reticència a menjar caragols però que, després de gairebé 72 hores d'exposició, es declara convertida: "No estava convençuda que m'agradarien, però ara en sóc fan. Estic segura que qualsevol que vingui aquí se n'anirà convertit".