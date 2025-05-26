L'Aplec del Caragol de Lleida, estiuenc i de rècord amb 16.500 penyistes i 200.000 visitants
Les xarangues prenen el protagonisme amb la cercavila i el tancament de la festa
La 44 edició de l’Aplec del Caragol de Lleida va tancar ahir tres dies de festa gastronòmica multitudinària batent xifres de rècord, amb 16.500 penyistes de 121 colles i 200.000 visitants. Les temperatures estiuenques van animar la jornada, que va començar amb la tradicional desfilada a ritme de xaranga i en la qual no van faltar els caragols.
Passaven pocs minuts de les nou del matí i les colles de l’Aplec del Caragol desfilaven per la passarel·la dels Camps Elisis per iniciar la cercavila pel centre de la ciutat fins a arribar a la plaça Bores. Aquest va ser ahir el primer acte de l’últim dia de la 44 edició de la festa gastronòmica, que ha tornat a superar-se amb xifres de rècord: 16.500 penyistes de 121 colles (tres de noves aquest any) i 200.000 visitants.
Amb temperatures estiuenques, que a Lleida ciutat van superar els 30 graus, els penyistes van desfilar a ritme de les xarangues, que van omplir de colors el centre i van portar la festa pels carrers de la capital. Alguns transeünts no van dubtar a immortalitzar el moment amb els mòbils mentre la desfilada transcorria sense deixar de ballar, fins a l’entrada dels Camps Elisis, on es van imposar les escarapel·les a les insígnies de les colles (pendons). La música també va ser la protagonista amb la Xarangada per posar el colofó a la festa.
“Estem molt orgullosos que aquesta festa sigui un exemple de civisme i convivència. La gent ha vingut a passar-ho bé i a estar amb la família i els amics.” Així es va expressar el president de la Federació de Colles del Aplec del Caragol de Lleida (Fecoll), Ferran Perdrix, al fer balanç d’aquesta edició, en la qual va dir que no hi va haver incidències destacades.
Després de destacar que van assolir totes les expectatives, amb xifres de rècord i “els carrers del recinte plens com mai abans havíem vist”, va assegurar que els penyistes li van traslladar aquesta sensació de més seguretat amb la incorporació aquest any de controls d’accés al recinte de l’Aplec i que estudiaran millores per a l’any que ve. Una altra de les novetats d’aquest any va ser el repartiment de braçalets identificatius per a convidats, amb unes 100.000.
Perdrix també va assegurar que els visitants van mostrar la seua satisfacció pel servei de restauració, amb un segon restaurant aquest any a la plaça central. Segons va dir, fins ahir al migdia, s’havien servit més de 2.000 menús i uns 1.000 tastets. “Atreu públic que vol viure l’esperit de l’Aplec i disfrutar de la gastronomia estrella de Lleida, que són els caragols”, va assenyalar.