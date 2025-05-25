Dos periodistes del The Times i Financial Times, a l'Aplec de Lleida: «intentarem explicar als anglesos que val la pena»
La idea d’una festa en la qual es consumeixen 15 tones de caragols és insòlita”, assegura David Sharrock, periodista i col·laborador dels diaris anglesos The Times i Financial Times. Al costat de la seua parella, la fotògrafa Marta González de la Peña, cobreixen l’actualitat d’Espanya i Portugal per a aquests rotatius.
Aquest any, era la primera vegada que es desplaçaven fins a Lleida per informar sobre l’Aplec del Caragol. “Mai havíem sentit parlar d’aquesta tradició”, explica Sharrock, que afegeix: “Ens va semblar una proposta interessantíssima i, de moment, no ens ha defraudat”, assegura. “Els caragols no casen gaire amb la cuina anglesa, però intentaré convèncer els lectors que mereixen la pena”, explica.
“Crec que als anglesos els interessarà molt més la diversió de la festa que els caragols per si mateixos”, fa broma González de la Peña.