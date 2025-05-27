Més de la meitat de veïns de Lleida no utilitzen els autobusos urbans o només esporàdicament
No fan ús del servei perquè diuen que van en cotxe (40,9%) o caminant (39,2%), malgrat que també critiquen en el funcionament
El 59% dels veïns no utilitzen mai els autobusos urbans o ho fan esporàdicament. Així ho recull una enquesta de satisfacció que ha fet la concessionària amb una mostra de 1.000 persones que detalla que el 35% no els utilitza mentre que un 24% ho fa esporàdicament. Entre els motius pels quals no fan ús d’aquest servei hi ha el fet que van amb cotxe (40,9%) o a caminant (39,2%), malgrat que també critiquen en el funcionament.
En aquest sentit, les principals queixes són pels recorreguts dels autobusos (11,1%), els horaris i la falta d’informació (7,4%), que el servei és deficient (6,6%), el temps d’espera (5,3%) o la freqüència de pas (4,8%). Respecte als veïns que utilitzen els busos habitualment, que són el 41% de la població que hi puja més d’una vegada al mes, la majoria en fan ús per anar a treballar, a l’hospital o a l’ambulatori, fer gestions personals i activitats de lleure. La puntuació més baixa que donen al servei és d’un 5,6 en la puntualitat dels vehicles. El més ben valorat és la facilitat per comprar un títol de transport amb un 7,49, així com la seguretat durant el viatge (7,3).
Queixes a la Bordeta per les freqüències en cap de setmana
La presidenta veïnal del barri de la Bordeta de Lleida, Mari Carme Guerrero, va denunciar dissabte passat els llargs temps d’espera que han de suportar els usuaris de busos per agafar-ne un els caps de setmana al barri. “No pot ser que estiguem més d’una desena de persones esperant una hora per poder pujar a un bus que ens porti de la Bordeta al centre de la ciutat un dissabte com aquest, que hi ha activitats per tota la ciutat i l’Aplec”, va lamentar Guerrero, que va recordar que no és la primera vegada que hi ha queixes veïnals per les males freqüències dels busos.
Els autobusos urbans de Lleida van recaptar 0,54 euros per viatger l’any passat
Els autobusos urbans van recaptar l’any passat 3.962.777 euros, un 22% més que el 2023, per transportar un total de 7.300.253 viatgers, per la qual cosa els ingressos que va rebre per cada usuari va ser de 0,54 cèntims, que amb prou feines representa el 45% del preu d’un bitllet senzill (1,20 euros). Així ho constaten les dades que l’empresa concessionària, Autobusos de Lleida-Moventis, va presentar en la comissió de seguiment del servei divendres, en la qual es va destacar l’increment d’usuaris respecte a l’exercici anterior en un 15,2%. Tanmateix, aquest augment de viatgers i de la recaptació estan lluny de cobrir els costos del servei, motiu pel qual el consistori transfereix diners a la concessionària.
Segons consta en el pressupost del 2024, llavors la Paeria va abonar 7,4 milions d’euros. Un dels motius que els busos recaptin tan poc en relació amb el nombre de viatgers es deu que molts utilitzen abonaments gratuïts. Concretament, el 40,7% dels que va tenir el 2024, uns 2,9 milions de persones, tenien un dels tres abonaments gratuïts. Aquests són la T-Temps, per a persones que tenen més de 65 anys; la T-Nostra A, per a jubilats o prejubilats de més de 62 anys, discapacitats o vulnerables; o la T-Jove, que ofereix 8 viatges gratis els dies lectius a joves d’entre 13 i 16 anys. Així mateix, els abonaments que depenen de la Paeria tenen un 50% de bonificació, i això també afecta la recaptació del servei de busos.
Pel que fa a les línies més utilitzades, l’L7, que connecta els barris dels Mangraners i el Secà, va registrar un terç del total d’usuaris, uns 2,1 milions. En segona posició hi ha l’L6 (Bordeta-Tanatori) amb un total d’1.030.282 viatgers, seguida de l’L2 (Ronda-Hospitals), amb 679.824 passatgers. La menys utilitzada va ser la línia al polígon (LP) amb 61.887 passatgers.