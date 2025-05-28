Una parella paga 20.000 euros d'avançament per la compra d'un pis a falsos venedors
Dos individus s'enfronten a més de tres anys de presó per una estafa immobiliària sofisticada que va involucrar documentació falsificada i promeses buides
La Fiscalia de Lleida té previst jutjar el dijous 5 de juny dos homes acusats d’estafar una parella amb la venda d’un pis que no era seu pel qual els van avançar 20.000 euros. La Fiscalia sol·licita dos condemnes de tres anys i mig de presó pels delictes d’estafa agreujada i de falsificació de document i que indemnitzin els afectats amb més de 50.000 euros. Els fets van tenir lloc el gener del 2019 quan, segons el Ministeri Públic, un dels acusats va saber que l’amo d’un pis en el qual havia estat de lloguer el venia.
Pel que sembla, va aconseguir que li deixés les claus per veure’l. Tanmateix, sense el seu consentiment, juntament amb l’altre acusat, van posar l’habitatge en venda a través d’una societat limitada administrada per aquest últim sense que estigués donat d’alta com a API (Agent de la Propietat Immobiliària).
Va ser llavors quan van emparaular el pis amb una parella que els va entregar un total de 20.000 euros com a avenç. Un d’ells hauria reconegut l’estafa i va arribar a firmar-los xecs sense fons per valor de 20.000 euros.