URBANISME
Aprovació definitiva de l’ocupació de terrenys per al vial de Torre Salses
La junta de govern local de demà té previst aprovar definitivament l’ocupació directa dels terrenys per portar a terme la prolongació i desdoblament de l’avinguda Víctor Torres, que serà el principal accés al futur parc comercial de Torre Salses. Concretament, seran parcel·les que formen part dels sectors urbanístics UA 51 i UA 96, a l’entorn del carrer Palauet de la Bordeta. Es tracta de l’últim tràmit abans que el consistori pugui treure a concurs els treballs perquè l’avinguda passi de tenir dos carrils de circulació a quatre i arribi fins a Torre Salses.
En aquest sentit, la promotora del parc comercial, Promenade Lleida, va posar a disposició de la Paeria els 9,2 milions d’euros que costaran aquests treballs i altres actuacions com prolongar el carrer Francesc Bordalba Montardit fins al carrer Almeria.
La junta de govern local també aprovarà l’ocupació de terrenys per desenvolupar aquesta operació, així com un altre de validació definitiva del conveni de gestió urbanística per modificar el pla parcial de Torre Salses, el sector SUR 42.