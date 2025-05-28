EMERGÈNCIES
Danys en immobles per incendis a Balàfia i el carrer la Parra
Un incendi de contenidors que es va registrar a última hora de dilluns a Balàfia va causar danys en una façana i una moto. Es va declarar a les 23.55 h a Germanes Mirabal (foto). D’altra banda, un foc va causar alarma ahir a la tarda al carrer la Parra. Es va registrar a les 18.15 hores i hi van acudir 5 dotacions. El líder municipal del PP, Xavier Palau, va denunciar la inacció de la Paeria en un immoble en el qual hi ha okupes des de fa temps.