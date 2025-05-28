GENERALITAT
El cap de la Guàrdia Urbana opta a ser el delegat d’Interior a Lleida
Josep Ramon Ibarz, intendent des de l’agost del 2007, rellevaria Xavier Garròs en el cas de ser seleccionat. La Paeria hauria de nomenar un substitut
Josep Ramon Ibarz, intendent en cap de la Guàrdia Urbana de Lleida, opta a ser el nou director dels Serveis Territorials d’Interior a Lleida, segons ha pogut saber aquest diari. Ibarz és una de la desena de persones que s’ha presentat al concurs per accedir a la plaça. El termini per presentar-se va acabar el passat 19 de maig. En el cas que fos seleccionat, l’encara intendent en cap de la Guàrdia Urbana rellevaria Xavier Garròs, que ocupa el càrrec des de finals del 2021, i la Paeria hauria de nomenar un nou màxim responsable de la Policia Local a la capital del Segrià.
Josep Ramon Ibarz va prendre possessió com a intendent en cap l’agost de l’any 2007, per la qual cosa porta gairebé 18 anys al capdavant de la Guàrdia Urbana. Nascut el 1963, va assumir un càrrec de nova creació després de la jubilació de l’inspector en cap, Agapito Astudillo, després d’haver superat les sis proves del concurs convocat per la Paeria l’abril d’aquell any.
Fins aleshores era el subcap de la regió metropolitana sud dels Mossos d’Esquadra, encara que anteriorment ja havia destacat a Ponent per la tasca investigadora en la resolució de diversos crims a finals de la dècada dels anys 90. També va ser un dels comandaments clau en el desplegament dels Mossos a Barcelona. Quan va ser nomenat intendent en cap de la Urbana, el cos comptava amb uns 200 efectius i actualment la plantilla és d’uns 250 agents.
Val a recordar que l’últim any hi ha hagut diversos canvis en les prefectures a Ponent dels cossos que depenen de la conselleria d’Interior. Un, als Bombers de la Generalitat. Joan Josep Bellostas és des de mitjans de l’any passat el cap de la Regió d’Emergències de Lleida. Va rellevar Jordi Solà, que es va jubilar. Pel que fa als Mossos d’Esquadra, el comissari Josep Codina és el màxim responsable de la Regió Policial de Ponent des del novembre de l’any passat, quan va substituir el comissari lleidatà Josep Maria Estela, que va tornar a la prefectura del cos. En canvi, Llorenç Ricou és el cap regional dels Agents Rurals des de fa més de dos dècades (2003).