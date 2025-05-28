UNIVERSITAT
La Universitat de Lleida ja té representant per a la final del concurs 'Presenta la teva tesi en 4 minuts'
Bruno Brotons, graduat en Ciències Biomèdiques i Màster en Investigació Biomèdica, amb un treball sobre el càncer colorectal i les possibles noves teràpies
El graduat en Ciències Biomèdiques i Màster en Investigació Biomèdica per la Universitat de Lleida (UdL), Bruno Brotons, representarà la institució lleidatana a la final del concurs Presenta la teva tesi en 4 minuts després que aquest dimarts guanyés la semifinal provincial. Brotons va ser el més ben valorat pel jurat amb un treball sobre el càncer colorectal i les possibles noves teràpies.
L’investigador, que es va imposar a les altres cinc participants, va explicar que el seu treball es basa en la troballa d’un nou gen supressor de tumors i la futura aplicació de teràpies més personalitzades. “Uns 2.500 lleidatans podrien beneficiar-se dels resultats d’aquesta tesi”, va afegir. Organitza el concurs la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, les 12 universitats catalanes i la Generalitat i la final se celebrarà a Girona el proper 3 de juliol.