IMMOBLES
L’antic hotel Ilerda de Lleida, amb les finestres arrancades i una nova multa: “avançat estat de degradació”
L’edifici, fet malbé i situat a l’entrada de Barcelona, té un local als baixos
L’ajuntament de Lleida ha multat una vegada més els propietaris de l’antic hotel Ilerda per incompliment injustificat d’una ordre d’execució d’obres de conservació de l’edifici, situat vora l’Ll-11 i en un estat decrèpit arran del seu tancament el 2010.
Segons van informar fonts municipals, es tracta de la segona vegada que sanciona el titular de l’immoble, Divarian Propiedad, vinculat al fons Cerberus, per aquesta raó en els darrers mesos. Concretament, el consistori els ordena reparar els forjats i el sostre, substituir totes les bigues i revisar i arreglar la façana, a més de tancar totes les obertures per evitar okupacions i la proliferació de colònies de coloms.
Anteriorment, el consistori havia multat diverses vegades la propietat de l’hotel per l’“avançat estat de degradació” que tenia l’edifici en general i especialment la façana, ja que alguns dels seus elements corrien risc de desprendre’s i caure a la via pública.
La propietat va tapiar fa mesos els finestrals, però ja tornen a estar oberts i alguns han estat arrancats.
Els responsables de la botiga que hi ha als baixos de l’hotel, el Merca China, van assenyalar dilluns passat que fa unes setmanes van veure moviment de persones per l’edifici, però desconeixien quines activitats estaven fent. Per la seua part, a l’ajuntament no li consta que es vulgui reformar l’edifici.