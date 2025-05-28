Quatre de cada 5 alumnes de la UdL se senten 'cremats’ i un de cada 10 ha tingut idees suïcides
Resultats d’una enquesta feta fa dos anys a 1.234, mentre que entre els professors el 'burnout' afecta la meitat i entre el personal de serveis, a dos de cada 5
Un estudi sobre el benestar emocional dels estudiants, els professors i el personal d’administració i serveis de la Universitat de Lleida (UdL) indica que quatre de cada cinc alumnes manifesten patir 'burnout' (síndrome d’estar cremat) . Aquesta és una de les conclusions presentades avui pels professors de Cièncias Mèdiques Bàsiques Montserrat Rué i Carles Forné, encarregats de processar els resultats de l’enquesta feta el 2023 a 1.234 estudiants, 296 professors i 172 membres del personal d’administració. Entre els primers, 2 de cada cinc senten que les dificultats s’acumulen tant que no poden superar-les, la meitat mostren nivells de simptomatologia depressiva i un de cada 10 ha tingut idees de suïcidar-se o autolesionar-se.
Disposes d'ajuda. Telèfon Salut Respon: 061
Les persones que tinguin pensaments suïcides poden trobar suport i ajuda en els telèfons 061 i 024
Entre el professorat, la meitat diu estar afectat per 'burnout', un de cada 5 es veu incapaç de controlar les coses importants de la vida, el mateix percentatge que mostra símptomes de depressió. No obstant, 4 de cada 5 manifesten que acaba aconseguint els seus objectius.
I pel que respecta al personal de serveis, el 'burnout' n’afecta 2 de cada 5, un de cada 5 tenen nivells de simptomatologia depressiva i 3 de cada 4 tenen confiança en ells mateixos. Rué ha indicat que entre els estudiants els resultats són similars als de tot Catalunya i fins i tot millors que els del conjunt de l’Estat, on 2 de cada 10 han tingut idees suïcides.
També ha detallat que la UdL compta amb un servei per atendre el malestar emocional dels alumnes i que proposaran al nou equip rectoral d’ampliar-lo al professorat i personal administratiu. Aquest programa ofereix assessorament, però els estudiants que necessiten atenció sanitària han d’anar als serveis de salut mental, amb el que de vegades poden tardar temps en accedir a ells a menys que disposin recursos econòmics que els permetin recórrer a la sanitat privada.