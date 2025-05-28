S'incendia l'immoble del centre de Lleida on hi malvivien okupes que llençaven vòmits, sang i xeringues des del balcó
El líder municipal del PP, Xavier Palau, va denunciar la inacció de la Paeria en un immoble en el qual hi ha okupes des de fa temps.
Un incendi va causar alarma ahir a la tarda al carrer la Parra de Lleida, en un immoble on diversos okupes hi malviuen des de fa mesos. Els serveis d'emergència van rebre l'avís a les 18.15 hores i van desplaçar-hi cinc dotacions dels Bombers per extingir el foc. L'edifici, situat al centre de la ciutat, ha generat nombroses queixes veïnals i denúncies per part de comerciants de la zona.
"Passem cada dia per les escales del carrer la Parra, però algunes vegades les hem d'evitar pels okupes que vomiten i tiren tota mena de residus com xeringues, menjar o fins i tot sang i excrements", explicaven a l'abril a SEGRE diversos comerciants de l'Eix Comercial que manifestaven estar "farts de l'incivisme". L'ocupació afectava un passadís obert de l'últim pis, una mena de balcó al qual s'accedeix per la part superior de l'edifici, des del carrer del Canyeret. Al lloc s'hi podien observar objectes amuntegats i restes de vòmit que s'escampen per la paret fins arribar a les escales a peu de carrer.
Denúncies prèvies sense resposta efectiva
Una comerciant va explicar que "sempre que passem hem de mirar cap a dalt perquè tiren els residus des del balcó", i afegia que ja havien presentat denúncies davant la policia sense obtenir resultats. La mateixa font va destacava que "abans hi havia un sol home dormint al lloc que era molt polit i no va causar cap problema".
Crítiques a la gestió municipal
El grup municipal del PP, que ja havia denunciat públicament la presència d'aquest assentament entre desembre i gener, posava el focus en els "problemes d'incivisme i insalubritat" causats pels ocupants. El seu portaveu, Xavier Palau, lamentava haver estat increpar en apropar-se al lloc i reclamava a la Paeria "que actuïn els serveis socials i la Guàrdia Urbana" per resoldre definitivament aquesta situació que s'allarga en el temps.