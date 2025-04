Vòmits, sang o excrements pel balcó: denuncien incivisme en un edifici okupat del centre de Lleida

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

“Passem cada dia per les escales del carrer la Parra, però algunes vegades les hem d’evitar pels okupes que vomiten i tiren tota mena de residus com xeringues, menjar o fins i tot sang i excrements.” És la denúncia de diversos comerciants de l’Eix Comercial que manifesten que estan “farts de l’incivisme” a la part lateral –que dona a les escales del carrer la Parra de Lleida– d’un edifici de comerços i aparcaments que afirmen que fa diversos mesos que està okupat.

Es tracta d’un passadís obert de l’últim pis, una espècie de balcó, al qual s’accedeix per la part superior de l’edifici, des del carrer del Canyeret. Al lloc es poden veure tota mena d’estris amuntegats, així com una reguera de restes de vòmit que baixa per la paret i arriba a les escales, a peu de carrer.

“Sempre que passem hem de mirar cap a dalt perquè tiren els residus des del balcó, ho hem denunciat davant de la policia però no hem aconseguit res”, va indicar una de les comerciantes, que va destacar que “abans hi havia un sol home dormint al lloc que era molt polit i no va causar cap problema”.

El grup municipal del PP, que al desembre i al gener va denunciar públicament la presència de l’assentament, va destacar els “problemes d’incivisme i insalubritat” que causen els okupes. El seu portaveu, Xavi Palau, va lamentar que el van increpar a l’atansar-se i va reclamar a la Paeria “que actuïn els serveis socials i la Guàrdia Urbana”.