Veïns del carrer Ramon Soldevila de la ciutat de Lleida van denunciar ahir, dimarts 25 de febrer, l’incivisme amb els contenidors, amb bosses obertes i escampades per la vorera i la calçada. “Una veritable marranada passar per aquest carrer i una mostra més de com d’incíviques són algunes persones”, van assenyalar.