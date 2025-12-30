MÚSICA
Marta Sánchez i Soraya, estrelles del Cap d’Any al Big Ben de Mollerussa
El Big Ben ha previst també festa i animació amb diversos gèneres musicals a les sales Planetari, Univers i Pub.
Cartell musical d’excepció a la discoteca Big Ben demà a partir de mitjanit per acomiadar el 2025 amb tota l’esplendor. Marta Sánchez i Soraya Arnelas compartiran escenari a la Sala Plató de la discoteca de Golmés a la festa Pop Star 2026, també amb el DJ i productor barceloní Brian Cross, un nom de prestigi en l’historial de festivals i sales d’Eivissa en els últims anys (Amnesia, Ushuaia, Hard Rock), i representant d’artistes internacionals com Armin Van Buuren o Tiesto.
La madrilenya Marta Sánchez (1966), els primers èxits de la qual es remunten a la dècada dels 80 formant part del grup Olé Olé, porta ja més de tres dècades com a solista. Després de la gira Voy a mil, el 2024, aquest 2025 va llançar l’àlbum 40 años 1985-2025, amb els seus grans èxits.
Per la seua banda, la cacerenya Soraya Arnelas (1982), coneguda artísticament com a Soraya, es va donar a conèixer el 2005 en l’edició d’aquell any del popular programa Operación Triunfo de TVE. Quatre anys després va representar la cadena espanyola al festival d’Eurovisió amb la cançó La noche es para mí.
Així mateix, Big Ben ha previst també festa i animació amb diversos gèneres musicals a les sales Planetari, Univers i Pub.