Investiguen un cas humà de grip porcina a Lleida: "És un cas esporàdic i inhabitual"
És el quart notificat des del 2009 a l’estat espanyol i Salut remarca que el risc per a la població és molt baix
El Departament de Salut ha detectat un cas humà de grip porcina A (H1N1) a Lleida. Es tracta de la quarta infecció notificada d’aquest virus en persones a l’estat espanyol des del 2009.
Experts de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’organisme estatal Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) i l’Agència de Salut Pública estan avaluant conjuntament el cas. Des de la conselleria remarquen que el risc per a la població d’infectar-se amb aquest virus és molt baix.
El Subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha explicat en declaracions a SEGRE que és un cas "esporàdic i inhabitual", ja que cap de les persones del seu entorn, que han resultat asimptomàtiques, havien estat en contacte amb porcs els darrers dies. Mendioroz ha assegurat que "no hi ha perill per a la població", que en cap cas la malaltia es transmet pel menjar i que, tot plegat, "demostra que tenim un bon sistema de detecció".