Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Un veí de Cappont de 70 anys va patir una fractura de la pelvis al ser atropellat per un patinet el conductor del qual no el va socórrer en un pas de vianants de l’avinguda Estudi General. Va succeir divendres passat i l’afectat ha denunciat el cas davant de la Guàrdia Urbana, que ho està investigant per identificar l’infractor, que podria ser imputat pels delictes de lesions i omissió del deure de socors.

“Va ocórrer a Estudi General. Eren les 19.30 hores i tornava a casa després de passar la tarda amb els amics. Plovia i portava paraigua. Vaig travessar el carrer pel pas zebra quan el semàfor per als vianants es va posar en verd. Només vaig sentir el cop i vaig caure a terra. Havia estat un patinet que circulava pel carril bici i que no es va parar. Hi anaven dos persones, el que el portava –amb una bossa d’una empresa de repartiment de menjar– i un altre individu, que anava sense casc”, explica J.R.R.G., metge de professió, que afegeix que “ambdós van parar un moment i els vaig dir si em podien ajudar a aixecar-me perquè m’atansessin fins a la vorera. Només ho va fer el noi que anava darrere. Però se’n van anar, un amb el patinet i l’altre corrent”.

El vianant va trucar per telèfon a la seua esposa, que el va recollir amb el cotxe. A la clínica li van diagnosticar la lesió. “He d’estar immobilitzat diverses setmanes. Per fortuna no ha sorgit cap altre problema perquè fa unes setmanes vaig ser intervingut d’una trombosi venosa i he de prendre un anticoagulant, la qual cosa podria haver agreujat el meu estat de salut.”

L’endemà van interposar denúncia davant de la Guàrdia Urbana, que ha obert una investigació per identificar l’usuari del patinet que el va atropellar. “Uns urbans van venir ahir (per diumenge) a casa i em van mostrar diverses fotografies de persones per esbrinar si alguna d’elles podria haver estat l’autor”, afirma.

Un amic de l’afectat publica avui una carta a la secció Opinió en què assegura, entre altres aspectes, que “del meu entorn més proper set persones han estat atropellades per patinets”, “que entre tants problemes com tenim, una de les pors sigui la de sortir al carrer i ser atropellat per un patinet, hauria de fer-nos pensar”, “veus la majoria dels patinets saltant-se les normes, excés de velocitat, transitar per zones prohibides com les voreres o contra direcció”.