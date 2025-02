Patinets i incivisme

Creat: Actualitzat:

No m’agrada el concepte de percepció, sovint no acostuma a ser real, però en el tema dels patinets i l’incivisme que aporten he passat de la percepció a una realitat estadística. Del meu entorn més proper, set persones han estat atropellades per patinets. Una senyora de 69 anys, amb polifractures al braç, cama i maluc, va necessitar tractament quirúrgic i ingrés d’un mes i mig a l’Hospital Arnau, i no parlem de les seqüeles. La darrera, ahir al tard: un patinet d’un repartidor amb dos ocupants i amb la motxilla Just Eat atropella un amic metge a la vorera de l’av. Estudi General , no l’ajuda i fuig deixant-lo tirat a terra. Acaba la broma ingressat a la Clínica Montserrat amb fissura de pelvis i l’agreujant de ser una persona anticoagulada. La cosa podia haver acabat en un drama.

Que entre tants problemes com tenim, una de les pors sigui la de sortir al carrer i ser atropellat per un patinet ens hauria de fer pensar. I estem parlant sols d’una part del problema. Segons un dels responsables del servei d’Urgències de l’Arnau, la majoria d’accidents no afecten els vianants, sinó els usuaris.

Hi ha una llei sobre el tema i, malgrat tot, veus la majoria dels patinets saltant-se les normes: excés de velocitat, transitar per zones prohibides com les voreres o en contra direcció, passant a escassos centímetres amb vehicles que no fan soroll i que no pots evitar fins que els tens damunt.

Alguns, si els recrimines, t’amenacen o fan el desagradable gest amb el dit del mig. No n’hi ha prou amb les 500 sancions i requisar alguns vehicles. La Paeria i, en conseqüència, la Guàrdia Urbana han d’actuar de manera més eficaç i continuada perquè aquests personatges entenguin que han de complir les normes i, si no ho fan, estan de més en la nostra comunitat.