“Me cago en buestro muertos, chivatos, moriréis”

Creat: Actualitzat:

Aquesta frase va estar pintada a una façana d’un edifici de la plaça Josep Solans de Lleida el mes de setembre de l’any passat . El Sr. Fèlix Larrosa (alcalde de Lleida), la Sra. Cristina Morón (regidora de l’Ajuntament de Lleida), el Sr. Xavier Ribelles (cap dels Mossos d’Esquadra a Lleida), el Sr. Josep Ramon Ibarz (cap de la Policia Local de Lleida), la Sra. Begoña Iglesias (regidora i presidenta de l’EMAU-Oficina Local d’Habitatge de Lleida) i el Sr. David Freixa (cap del Servei Territorial de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a Lleida) tenen coneixement d’aquesta amenaça mitjançant els mitjans de comunicació i les xarxes socials o els ho hem manifestat personalment.

No han fet res, absolutament res, amb els delinqüents i incívics que uns han instal·lat, altres no han controlat i alguns han fet missatges per aconseguir titulars als mitjans de comunicació i res més. El fet de no realitzar cap acció sobre els delinqüents i incívics de la plaça Josep Solans ha portat a viure els darrers temps situacions de molta tensió amb els agents de policia local o dels Mossos d’Esquadra. El més greu està per passar, l’amenaça de la pintada encara no s’ha fet realitat, però per poc.

Fa uns dies, una veïna de la plaça Josep Solans, mentre anava caminant per començar la seva jornada laboral, va ser reconeguda per uns veïns incívics de la mateixa plaça i la van apallissar, sí, la van llençar a terra i no van parar de donar puntades de peu fins que un agent dels Mossos d’Esquadra fora de servei la va ajudar separant les agressores de la víctima. Compte!, el mosso d’esquadra també va ser agredit.

Les persones mencionades al principi d’aquest escrit són responsables d’aquesta agressió, perquè són coneixedors de les amenaces i no han fet res. I seran responsables de tot el que pugui passar per no buscar cap solució a un problema que han creat tots ells.