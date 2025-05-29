EMERGÈNCIES
Calcinats tres vehicles en dos nous incendis en dos carrers de Balàfia
Amb un interval de menys de 6 hores, a Hospitalers de Sant Joan i Verge de Montserrat
Dos incendis van calcinar entre la matinada i primera hora del matí d’ahir tres cotxes al barri de Balàfia. Aquests focs van tenir lloc poc més d’un dia després del que hi va haver a última hora de dilluns al carrer Germanes Mirabal, també a Balàfia, que va cremar una illa de contenidors i va causar danys a la façana d’un bloc de pisos i un ciclomotor (vegeu SEGRE d’ahir).
Els Bombers de la Generalitat van rebre el primer dels avisos a les 0.46 hores per un foc al carrer Hospitalers de Sant Joan. Fins al lloc van acudir tres dotacions. Quan van arribar, el foc estava completament desenvolupat en dos cotxes estacionats. Un monovolum va quedar completament calcinat mentre que un turisme va resultar danyat per la part posterior. El segon incendi es va declarar a les 6.17 hores, al carrer Verge de Montserrat, on va cremar un turisme quan estava en marxa. Es van activar dos dotacions dels Bombers. En tots dos casos van tirar aigua i escuma i van comptar amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana, que ha obert una investigació. Fonts policials van apuntar que algun dels dos focs hauria pogut ser intencionat.
Per una altra banda, val a recordar que dimarts es va produir un incendi en un immoble del carrer la Parra, al Barri Antic. L’edifici, on hi ha okupes, ha generat nombroses queixes veïnals i denúncies per part de comerciants de la zona.