La Cambra de Comerç veu la sostenibilitat clau per a la competitivitat

REDACCIÓ

La Cambra de Comerç de Lleida, amb el suport de les d’Andorra, Girona, Pirineus Orientals i Occitània, va organitzar ahir la primera jornada HoritzODS per impulsar la sostenibilitat com a factor clau en la competitivitat empresarial. S’emmarca en el projecte europeu Galop, finançat pel programa Interreg i fons Feder, per promoure la integració d’Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en l’estratègia empresarial.

