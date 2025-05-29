EMPRESES
La Cambra de Comerç veu la sostenibilitat clau per a la competitivitat
La Cambra de Comerç de Lleida, amb el suport de les d’Andorra, Girona, Pirineus Orientals i Occitània, va organitzar ahir la primera jornada HoritzODS per impulsar la sostenibilitat com a factor clau en la competitivitat empresarial. S’emmarca en el projecte europeu Galop, finançat pel programa Interreg i fons Feder, per promoure la integració d’Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en l’estratègia empresarial.