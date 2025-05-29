SEGRE

Desallotjada l'escola Francesco Tonucci de Lleida per una fuita de gas

Un operari ha donat l'alerta a les 10.47 hores per una canonada que passa per sota el pati del centre

Cap persona ha resultat ferida


Lluís Serrano
Publicat per
segre
Imágenes: Lleida TV

Creat:

Actualitzat:

Una fuita de gas ha obligat a desallotjar aquest dijous al matí l'escola Francesco Tonucci de Lleida, situada al barri de Cappont. A les 10.47 hores els Bombers han rebut l'avís urgent d'un operari de gas natural que alertava d'una fuita de gas a l'escola, que ha estat desallotjada per la direcció del centre i la resta dels docents, amb el suport de Guàrdia Urbana, Mossos i Bombers.

En fer les lectures de gas, els Bombers, han obtingut deteccions positives a l'interior i també al pati, on ha estat detectada una bossa de gas. Per aquest motiu, els alumnes han estat evacuats a un lateral de l'edifici. La fuita provenia d'una canonada que passa per sota del pati del centre.

A les 11.21 hores, les lectures de has ja han donat negatives, segons els Bombers, i cap persona ha resultat ferida.

