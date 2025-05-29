NOMENCLÀTOR
L’empresària Mercè Claverol Torm dona nom a una plaça a Lleida
Entre Vila Antònia i l’avinguda del Segre
La ciutat ha incorporat al seu nomenclàtor el nom de Mercè Claverol Torm, que va ser propietària de l’antic hotel La Canonja ubicat al carrer General Brito, al barri de Noguerola. L’alcalde, Fèlix Larrosa, i les filles i netes de Claverol van descobrir ahir la placa de la plaça amb el seu nom, situada a l’encreuament entre el carrer Vila Antònia i l’avinguda del Segre.
Una de les filles de Claverol, Abigail Segarra, va agrair a la Paeria el reconeixement i va recordar la “dedicació i esforç” de la seua mare al capdavant del negoci familiar per “convertir La Canonja en un lloc d’acollida per a tothom, on moltes famílies de Lleida van fer celebracions familiars”. Va afirmar que el local va ser “el retrat d’una època”.
Per la seua part, Larrosa va destacar que “amb aquesta placa, Lleida expressa el seu agraïment per una vida dedicada a fer ciutat des del món de l’empresa, el servei i la proximitat”.
Mercè Claverol va nàixer a Aransís (Pallars Jussà) el 1920 i va morir a Lleida el 2014. Ella i el seu marit van comprar la pensió La Perla el 1964 i la van convertir en l’històric hotel La Canonja.