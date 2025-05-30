URBANISME
Una cooperativa construirà 11 habitatges per a joves en un solar municipal del Barri Antic de Lleida
L’ajuntament va formalitzar ahir la cessió del terreny, entre els carrers Galera i Alsamora. Seran pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer o cessió d’ús i s’entregaran l’estiu del 2027
La cooperativa TAU Catalunya Sostenible Social Scoop construirà un edifici d’11 habitatges protegits per a joves menors de 35 anys en un solar municipal del Centre Històric. La cessió del terreny, situat entre els carrers Galera i Alsamora i al costat de Cavallers, es va oficialitzar ahir en un acte a la Casa de Fusta al qual van assistir l’alcalde, Fèlix Larrosa, el president del consell rector de la cooperativa, Miquel Pigem, la tinenta d’alcalde Begoña Iglesias i el regidor Xavi Blanco.
Pigem va detallar que serà “un edifici funcional amb 11 habitatges i 11 places d’aparcament destinades al lloguer o la cessió d’ús” i que la previsió és que l’entrega de claus es faci entre el juliol i el setembre del 2027. “El projecte executiu el tindrem llest en dos mesos, el permís d’obres tardarà entre tres i quatre i tindrem catorze mesos per construir-lo, per la qual cosa la previsió és que estigui l’estiu d’aquí a dos anys”, va concretar. Va afegir que els habitatges seran de 70 metres quadrats, el preu serà de 6,64 euros el metre quadrat i que “per optar a un dels immobles s’haurà d’estar registrat, ja que seran de protecció oficial, i les bases es publicaran quan el projecte estigui més avançat”.
Per la seua part, Larrosa va agrair la predisposició de la cooperativa de desenvolupar aquesta actuació i va destacar que la cessió del solar per 75 anys s’ha fet pel pagament simbòlic d’un euro a l’any. També va recordar que actualment s’estan portant a terme 32 operacions urbanístiques al Centre Històric i que la previsió és que només en aquest barri es puguin crear o rehabilitar fins a 700 nous habitatges. “Tot el que estigui en mans públiques avançarà de pressa, però hi haurà altres operacions que podran o hauran de fer els operadors privats”, va dir l’alcalde. Fa unes setmanes l’ajuntament va enderrocar tres edificis de Cavallers per construir 20 habitatges que es reservaran per a joves de fins a 35 anys i Larrosa va dir que aviat faran més actuacions d’aquest tipus a la zona de Cavallers.
Nova àrea per a emprenedors digitals vora la Casa de Fusta
L’alcalde va anunciar ahir que habilitaran un espai per a emprenedors especialitzats en el sector digital al solar que hi ha al costat de la Casa de Fusta del carrer Cavallers. Sobre aquest equipament de coworking, que també és per a emprenedors, Larrosa va dir que “està al complet i és un model d’èxit que es va posar en marxa anys enrere”. Concretament, l’edifici es va inaugurar el 2018 i ja llavors hi va haver una important sol·licitud d’emprenedors per ocupar un dels seus espais. El cost per instal·lar-s’hi oscil·la entre els quaranta i els noranta euros mensuals.
Sobre el nou equipament, Larrosa va afegir que serà per a emprenedors digitals, es farà en un solar que la Paeria ha rebut d’una herència “i aviat presentarem l’avantprojecte”.