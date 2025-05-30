Instal·laran proteccions a la MAT entre Lleida i Alcarràs a la vora d’habitatges
La promotora que està portant a terme la construcció d’una línia elèctrica d’evacuació d’una planta solar de Rascon Solar entre Alcarràs i Lleida instal ·larà làmines de protecció de radiació del camp magnètic en els trams que estiguin a menys de 70 metres d’habitatges, tal com van reclamar dimecres els veïns de la partida de Butsènit. Així ho va assegurar ahir un portaveu veïnal després de denunciar que la companyia no estava complint les mesures de protecció que van acordar per construir aquesta línia. Tanmateix, després de la reunió d’ahir, l’empresa va dir que col·locarà aquestes proteccions i faran un estudi ambiental d’afectació quan la línia sigui activa. Al seu torn, la Generalitat ha publicat avui la data d’expropiacions de terrenys d’Alcarràs, Lleida i Albatàrrec per a la línia d’evacuació de Rascon Solar.