Lleida obre la temporada de piscines el 14 de juny amb horari ampliat i mesures contra la calor
La temporada de bany a les piscines municipals de Lleida començarà el dissabte 14 de juny i s’allargarà fins al 7 de setembre, segons ha informat la Paeria. Les instal·lacions de Cappont, Balàfia, Pardinyes, Bordeta, Secà i Mangraners estaran obertes cada dia entre les 11.00 i les 20.30 hores, repetint així l’ampliació d’una hora en l’horari de tancament que ja es va implementar l’estiu passat.
El regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, ha destacat que les piscines municipals formen part de la xarxa de refugis climàtics de la ciutat, i que l’ampliació horària contribueix a mitigar els efectes dels episodis de calor intensa. De fet, aquest divendres, Lleida ha registrat temperatures de fins a 37,5 graus.
Pel que fa als preus, l’entrada individual tindrà un cost de 3,70 euros. També s’ofereixen abonaments de 5, 10 i 20 entrades, amb preus de 11,40 euros, 20,20 euros i 35,10 euros respectivament. L’entrada serà gratuïta per a persones majors de 65 anys, jubilades, menors de 3 anys i persones amb una discapacitat reconeguda superior al 33%.
Les famílies nombroses i monoparentals podran beneficiar-se d’un descompte del 25% tant en els abonaments de temporada com en les activitats esportives municipals per a infants. A més, la Paeria aplicarà bonificacions específiques per a persones en situació de vulnerabilitat, prèvia valoració dels Serveis Socials d’Atenció Primària.
Per evitar cues i aglomeracions, la venda d’entrades es farà preferentment de forma telemàtica mitjançant el codi QR disponible al web municipal. Aquesta mesura també permetrà un millor control dels aforaments a cada piscina.
La temporada comptarà amb un equip de 18 socorristes i 30 auxiliars encarregats de la recepció, manteniment i jardineria de les instal·lacions esportives.