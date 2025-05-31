La Paeria impulsa xerrades als barris per explicar les noves eines de comunicació amb la ciutadania
Entre aquestes eines es troben un nou canal de WhatsApp de la Paeria, un xatbot per fer consultes sobre el procediment d’empadronament, i l’actualització de l’aplicació mòbil Appunta.
L'Ajuntament de Lleida iniciarà la setmana vinent un cicle de xerrades informatives als centres cívics i locals socials de tots els barris de la ciutat amb l’objectiu de donar a conèixer les noves eines de comunicació directa amb la ciutadania que s’han posat en marxa aquest mes.
Entre aquestes eines hi ha el nou canal de WhatsApp de la Paeria, un xatbot per fer consultes sobre el procediment d’empadronament, i l’actualització de l’aplicació mòbil Appunta, que permet comunicar incidències a la via pública.
El cicle arrencarà amb tres sessions inicials: dimarts 3 de juny a les 19 h al Centre Cívic de l’Ereta; dimecres 4 de juny a les 18.30 h al local social de Ciutat Jardí; i dijous 5 de juny a les 18.30 h al Centre Cívic de Pardinyes.
En total, es duran a terme una quinzena de xerrades fins a mitjans de juliol, amb properes sessions ja confirmades al Secà de Sant Pere, Balàfia, el Clot, Cappont, Mariola, Mangraners i la Bordeta. També s’estan planificant xerrades a altres barris com Democràcia, Instituts-Sant Ignasi, Pius XII, l’Horta, Llívia, Sucs i Raimat.