SUCCESSOS
Un cotxe desfrenat s’encasta contra una floristeria del carrer Bisbe Torres de Lleida
Enorme ensurt el que hi va haver a primera hora del matí d’ahir al carrer Bisbe Torres, entre l’avinguda Catalunya i Governador Montcada, quan un cotxe es va encastar contra l’aparador d’una floristeria. Els serveis d’emergència van ser alertats a les 9.09 hores i fins al lloc va acudir la Guàrdia Urbana. Pel que sembla, la conductora va sortir un moment del vehicle i aquest va anar baixant marxa enrere fins a encastar-se contra l’aparador. Cap persona no va ser atropellada. “Per sort ha passat minuts després de les 9.00 hores perquè abans passen molts nens que van al col·legi”, van explicar els responsables de l’establiment, que va haver de tancar aquest accés i que disposa d’una altra entrada a la botiga.