EQUIPAMENTS
Calen noves portes per a l’ascensor de la passarel·la
L’ajuntament espera rebre les noves portes per reparar l’ascensor de la passarel·la de l’estació de trens, que fa més d’una setmana que està avariat i entreobert, per la qual cosa va ser precintat per la Guàrdia Urbana. Un portaveu municipal va explicar que “les portes d’aquest ascensor van quedar danyades per vandalisme i s’han de substituir, estem pendents que arribin les noves”.
La zona de la passarel·la està afectada per les obres de l’estació, ja que la mateixa empresa va retirar les escales rovellades i les substituirà.