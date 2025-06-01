EDUCACIÓ
Jornada científica a l’abast de tothom
Més d’un miler d’alumnes d’Infantil, Primària, ESO i FP participen en la 18 edició de Ciència al Carrer. Amb 63 parades, dotze més que l’any passat, la fira de divulgació consolida el seu èxit
Coets de plàstic propulsats amb aire o aplicacions amb IA per diferenciar l’aigua neta de la bruta van ser només alguns dels projectes científics que més d’un miler d’alumnes d’Infantil, Primària, ESO i FP van presentar ahir en la 18 edició de Ciència al Carrer, una jornada de divulgació per a públics de totes les edats. Hi va haver 63 parades, dotze més que l’any passat, de les quals 33 eren de centres educatius i la resta d’entitats com la Universitat de Lleida, que també va exposar diversos experiments, com un escalèxtric que es mou amb el cervell. “La jornada és molt positiva també per als més petits, ja que amb la ciència fan els seus primers descobriments i mobilitzen les seues idees mentals”, va valorar Anna Jiménez, l’organitzadora. “És un èxit i va a més. A Lleida hem estat pioners, en el seu moment vam ajudar a iniciar les fires científiques de diverses ciutats catalanes”, va afegir.
En aquesta última edició va participar per primera vegada l’institut Jaume Callís, de Vic. Un dels seus professors, Jaume Sonet, explica que “tenia molt bon record de quan vaig participar-hi com a alumne i vaig pensar que podria tenir sentit impulsar ara, com a professor, que el nostre institut també en formi part”.
La jornada va ser retransmesa en directe amb tres càmeres simultànies de la mà de Martí i Martina, alumnes de quart d’ESO del col·legi Episcopal, que van explicar que “ens agrada molt l’audiovisual i ens va semblar una bona oportunitat”.
Ciència al Carrer s’organitza des del departament d’Educació i el Centre de Recursos Pedagògics del Segrià (CRP) en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) i l’ajuntament.