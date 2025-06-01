SOSTENIBILITAT
Les famílies de Lleida omplen la festa del parc de la Mitjana i la Paeria anuncia un futur servei de cafeteria
Durant tot el matí ha acollit activitats que han anat des de jocs infantils, tallers per donar a conèixer la seua fauna i flora i excursions guiades per la zona
Desenes de famílies han anat aquest matí La Mitjana per celebrar la seua festa anual per participar en les múltiples activitats que s’han programat per donar a conèixer la biodiversitat d’aquest parc amb tota mena de tallers i activitats infantils. Es tracta de la quinzena edició d’aquesta festa que té com a principal objectiu reivindicar aquesta zona de la ciutat i que, malgrat les altes temperatures que assolen Lleida aquests dies, ha tingut una bona afluència de gent.
La jornada ha començat sobre les 9.30 del matí amb dos caminades per la Mitjana i l’Horta de Granyena, així com una jornada de portes obertes a l’estació d’anellatge d’aus. Poc després han començat les activitats infantils, que anaven des d’un taller sobre la vegetació del parque,un per conèixer i alliberar els insectes que viuen a la zona, un altre per crear un kit d’explorador, i un tercer per aprendre a anar amb bicicleta. Al seu torn, el Centre d’Interpretació de La Mitjana ha ofert projeccions audiovisuals del parc i ha obert al públic l’exposició sobre la seua fauna i flora.
Més tard hi ha hagut un altre taller per observar aus, una pedalada popular, sessions de tai-txi al costat del bosc, un contacontes infantil i una visita guiada pel parc. A la tarda està previst que es facin també visites teatralitzades per donar a conèixer la història de La Mitjana.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, ha visitat les activitats de la festa i ha destacat que, malgrat la calor, moltes famílies lleidatanes han vingut a La Mitjana per a disfrutar d’una jornada festiva. D’altra banda, ha anunciat que la Paeria preveu dotar al parc de més serveis, com per exemple un servei de cafeteria-bar amb terrassa "perquè la gent se senti més confortable i amb serveis a la zona i que, al seu torn, serveixi per atreure més visitants".