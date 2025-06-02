Cau una banda que usurpava identitats per fer estafes bancàries, amb afectats a Lleida
Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han arrestat tres homes a Níjar i un a Mollet del Vallès, als que se'ls imputa 127 delictes
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional van detenir el 8 de maig quatre homes membres d'un grup criminal implicat en 127 delictes per suposadament usurpar identitats i fer estafes bancàries. Els fets haurien tingut lloc en diferents punts de l'estat espanyol entre el gener del 2023 i l'abril del 2025. Els arrestats tenen 46, 36, 34 i 29 anys. Tres dels membres del grup van ser detinguts a Níjar (Almeria) i el quart a Mollet del Vallès (Vallès Oriental). L'inici de la investigació va néixer arran de la denúncia, per part d'una entitat bancària, de diverses estafes fetes a partir de reintegraments en efectiu i transferències bancàries en múltiples sucursals d'arreu de l'estat espanyol. Es calcula que els homes haurien estafat més de 65.000 euros.
Les primeres gestions de les investigacions van determinar que el modus operandi emprat per l'entramat criminal consistia en obtenir i utilitzar documents d'identitat sostrets, amb els quals els membres del grup es personaven en sucursals per demanar extractes bancaris dels comptes corrents de les persones per qui es feien passar. D'aquesta manera, podien saber el saldo que hi havia als comptes per, acte seguit, desplaçar-se fins a una altra sucursal i fer reintegraments en efectiu. Per fer-ho, es caracteritzaven amb perruques i complements per aconseguir assemblar-se físicament a les persones a les qual estaven usurpant la identitat.
El grau d’itinerància del grup abraçava gran part de l’estat, amb actuacions en diverses províncies com Múrcia, Lleida, Madrid, Barcelona, València, Granada, Alacant, Segòvia, Burgos, Pamplona, Biscaia, Vitòria, Cantàbria, Logronyo, Girona i Tarragona. Aquest fet va comportar la creació d'un equip conjunt d'investigació entre agents de l'àrea d'investigació criminal de la regió Metropolitna Nord juntament amb el Grup 31 de la Brigada Policial de Policia Judicial (BPPJ) de Barcelona i el grupo de delinqüència Itinerante de la BBPJ de Saragossa.
En la fase d’explotació de la investigació es van intervenir una trentena de documents d'identitat sostrets. Un d'ells va ser el que va fer servir el detingut a Mollet del Vallès per identificar-se davant dels agents. A l'home també li constaven nou ordres judicials de detenció. Els quatre detinguts, que ja comptaven amb antecedents policials, van passar a disposició judicial el 9 de maig davant dels corresponents jutjats d'instrucció d'Almeria i Mollet del Vallès