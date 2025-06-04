Aquest és el número que ordenarà l'accés a l'escola bressol de Lleida
La matrícula serà del 10 al 23 i es podrà efectuar presencial, demanant cita prèvia al web de les bressol
El número 468 ordenarà l’ordre d’accés a les escoles bressol municipals en cas de les sol·licituds empatades a punts. El dia 10 es publicaran els llistats definitius i els nens que queden en llista d’espera.
La Paeria va rebre 575 preinscripcions per a 491 vacants. La matrícula serà del 10 al 23 i es podrà efectuar presencial, demanant cita prèvia al web de les bressol, o bé online a través del portal de tràmits del consistori.