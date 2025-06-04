MOBILITAT
En Bici per Lleida mostra a Morón que aquest carril no està connectat
La tinenta d’alcalde de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, va fer ahir un recorregut amb bicicleta amb representants d’En Bici per Lleida, que li van mostrar que la xarxa de carril bici “té problemes d’interconnectivitat”. “S’ha de connectar perquè no hàgim de continuar fent una gimcana”, va indicar un membre del col·lectiu. També va demanar un accés per a ciclistes cap a la nova estació de busos que es construeix al costat de la de trens.