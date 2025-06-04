URBANISME
El Col·legi d’Arquitectes censura la “pèrdua patrimonial” dels Docs
Per les alteracions a les façanes i la coberta d’aquest edifici històric per habilitar-hi l’estació de busos. Territori assenyala que són les “mínimes imprescindibles”
Les obres de la futura estació d’autobusos estan transformant el vell magatzem modernista dels Docs, catalogat com a bé cultural d’interès local (BCIL), perquè pugui allotjar el vestíbul i part de les 28 andanes que tindrà. La secció lleidatana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, que ja va presentar al·legacions al projecte fa tres anys, considera que “les operacions per possibilitar la compatibilitat d’usos posen en dubte que s’estigui preservant el valor que tenia” l’edifici. Ho afirma el seu president, Lluís de la Fuente, que lamenta la “pèrdua patrimonial” que suposen les demolicions parcials de les façanes, la substitució dels pilars originals o la instal·lació d’una estructura metàl·lica a la coberta.
El Col·legi censura la demolició de 25 metres del mur que dona a Príncep de Viana perquè “creiem que el projecte podia haver previst la possibilitat d’accedir-hi per altres llocs on no hi havia façana”, va afirmar en les al·legacions.
Així mateix, l’estructura metàl·lica que subjecta la coberta –l’element amb més valor patrimonial, per les voltes– a l’haver d’eliminar un pilar “està sobredimensionada, no és lleugera ni discreta com la prevista”, valora De la Fuente.
El Col·legi també lamenta la substitució dels pilars metàl·lics originals pel seu deteriorament i la construcció de falsos sostres previstos per complir requisits tècnics i de seguretat.
El departament de Territori, per la seua part, respon que “les afectacions a l’antiga estructura són les mínimes imprescindibles” i recorda que l’edifici “es trobava en un estat de conservació molt deteriorat”. Explica que es coordina amb la Paeria per escometre “moltes millores per potenciar la fisonomia dels Docs”, com “la completa rehabilitació de les façanes i la rehabilitació integral de les voltes, que es trobaven en un estat avançat de degradació, així com la impermeabilització, l’aïllament tèrmic i acústic o la disposició de nous pilars metàl·lics en substitució dels existents, molt deteriorats, copiant el model de pilars preexistents”.
Es preveu que les obres, a càrrec de Copisa i finançades amb 43 milions de fons europeus, acabin el proper març.