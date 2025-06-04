SERVEIS
Els col·legis públics de Lleida denuncien l’empitjorament de la neteja
Van patir retallades d’hores i personal quan es va adjudicar el contracte a Acciona l’any passat. La Paeria diu que en fa seguiment i es reuneix amb l’empresa
Les escoles públiques de la ciutat lamenten que “el servei de neteja dels centres no acaba de funcionar bé” més d’un any després que enviessin una carta conjunta a la Paeria denunciant-ne l’empitjorament i demanant explicacions per la reducció de personal i horaris des que va entrar en vigor el nou contracte, adjudicat a Acciona Facility Services el març de l’any passat. Un portaveu explica que “hi ha escoles més i menys contentes”, però totes coincideixen que “l’empresa no comunica res”. En alguns casos, lamenta que “decideix unilateralment posar totes les papereres als passadissos per no haver d’entrar a cada classe per buidar-les”.
L’escola Francesco Tonucci és una de les més crítiques amb el servei. La directora, Fanny Majó, explica que “sobretot notem l’empitjorament al pati, on queden sorra, fulles seques i residus, així com a les aules, on les treballadores no tenen temps per treure tota la pols ni moure les taules per netejar a fons”. Indica que amb les retallades de l’any passat van perdre una de les tres treballadores i que “recentment hem aconseguit que les dos empleades treballin una hora més al dia a l’escola”.
Per la seua banda, la Paeria assegura que manté un “permanent contacte” amb les escoles per fer seguiment de les incidències i que “setmanalment es porten a terme inspeccions, que es traslladen a l’empresa perquè posi mitjans per resoldre els punts que cal millorar”. De fet, el consistori assenyala que es reuneix entre dos i tres vegades al mes amb Acciona per “fer-ne seguiment i tractar les incidències i les resolucions”. També afirma que “fruit de les inspeccions i les incidències reportades s’ha incrementat el servei en alguns edificis”.
El portaveu del conjunt d’escoles explica que en l’última reunió amb la Paeria del gener passat “van insistir que hem de notificar totes les incidències en una aplicació online”, però lamenta que “algunes desapareixen sense haver-hi cap millora, diversos directors ja n’estan farts perquè no hi veuen cap solució”. Els directors esperen reunir-se pròximament amb l’alcalde per tractar les carències en la neteja dels centres.
L’ajuntament va adjudicar el contracte de neteja dels edificis municipals a Acciona per 11,5 milions i un període de quatre anys. És una de les 7 principals constructores espanyoles, que presta serveis de vigilància, conservació i manteniment d’edificis.