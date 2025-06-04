El jove de 21 anys detingut sis cops a Lleida per assaltar dones, lliure amb càrrecs
El lladre aborda les víctimes i els hi arranca les cadenes d’or del coll
El Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Lleida ha decretat llibertat provisional amb càrrecs per al jove de 21 d’anys detingut dijous passat per assaltar dones d’edat avançada al carrer per robar-los. Segons van confirmar fonts judicials, també va decretar l’obligació de compareixences davant del jutjat.
Així mateix, des de mitjans de l’any passat, aquest jove ja ha estat arrestat sis vegades acusat d’assaltar dones d’entre 66 i 85 anys per robar-los cadenes d’or. Dijous passat, va ser detingut com a presumpte autor d’un robatori amb violència el passat 20 de maig a la plaça de les Missions.