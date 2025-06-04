Metges de Catalunya reclama més professionals i una millor planificació del servei sanitari: "És ineficient i molt car"
El sindicat reitera des del seu congrés a Lleida que falten un miler de treballadors i alerta d'un increment d'episodis violents a les consultes
Metges de Catalunya reclama la incorporació de nous professionals i la millora de la planificació del sistema sanitari per assegurar el relleu generacional i un model equitatiu al territori. El sindicat reitera que falten un miler de metges pel cap baix. Actualment, estima que n'hi ha uns 30.000, però denuncia que el model actual no permet saber amb exactitud el nombre de metges que hi ha als centres i, per això, reclama canvis per poder fer una "bona planificació". "No pot ser que funcionem així perquè és un sistema ineficient i pot ser molt car", ha indicat el president d'hospitals concertats de MC, Josep Maria Serra, al 6è Congrés del sindicat que té lloc a Lleida. MC també denuncia l'augment de situacions violentes a les consultes.