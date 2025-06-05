EDUCACIÓ
El col·legi Maristes de Lleida entra a l’FP amb un cicle de Farmàcia al setembre: “té una alta demanda a Lleida”
A partir del setembre oferirà seixanta places repartides en dos grups d’aquesta especialitat
El col·legi Maristes Montserrat impartirà a partir del curs vinent per primera vegada un cicle de Formació Professional, que serà un grau mitjà de Farmàcia i Parafarmàcia. Així ho va comunicar oficialment aquest dimecres el departament d’Educació a aquest centre concertat després que la seua sol·licitud fos aprovada inicialment el passat 19 de maig i, a partir del setembre, oferirà seixanta places repartides en dos grups d’aquesta especialitat.
La directora del Maristes, Mary Rius, va celebrar que “per fi” la Generalitat ha donat vistiplau a la seua proposta i que “ara el problema serà trobar alumnes, perquè anem amb el temps just per promocionar aquest cicle de cara al setembre”. Així mateix, Rius va recordar que “hem treballat intensament aquests últims tres anys per oferir una alternativa més al procés formatiu dels joves de Lleida a través d’aquest nou camí en Formació Professional”.
Respecte als motius pels quals han optat per oferir FP, la directora va assenyalar que “fins ara ens havíem centrat en el Batxillerat, però en vista de com ha canviat la societat i les necessitats del mercat laboral, ja que falta gent per cobrir moltes professions, hem decidit optar per aquesta via i no volem quedar-nos només amb Farmàcia i Parafarmàcia, la nostra intenció és en els pròxims cursos continuar ampliant l’oferta d’FP”.
En aquest sentit, va manifestar que han elegit començar amb aquest cicle de Farmàcia i Parafarmàcia “perquè és una professió que té una alta demanda a Lleida i bones sortides laborals i, a més, el mes passat vam estrenar uns laboratoris que seran perfectes per a aquesta formació”.
A més, Rius va afegir que les persones interessades a cursar aquest cicle podran demanar informació al mateix col·legi, per telèfon o per correu electrònic.
L’altre centre educatiu que imparteix el cicle mitjà de Farmàcia i Parafarmàcia a Lleida és l’institut Torre Vicens.