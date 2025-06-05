Oferta laboral a Alcoletge: torn de nit per a impressor de rotativa
La planta d'impressió busca personal estable a jornada completa amb possibilitats reals de promoció i desenvolupament professional en el sector gràfic
Una planta d'impressió situada a Alcoletge ha iniciat un procés de selecció per cobrir vacants en el torn nocturn. L'oferta cerca incorporar personal per a un lloc de treball estable i a jornada completa, amb l'al·licient de poder formar-se en l'ofici d'impressor de rotativa.
L'empresa ofereix una oportunitat laboral dins d'un equip en creixement, on els candidats seleccionats podran desenvolupar-se professionalment en el sector de les arts gràfiques. Possibilitats reals de promoció i creixement salarial que dependran de la vàlua i l'experiència de cada treballador.
Requisits i condicions de l'oferta
El perfil buscat correspon a persones disposades a treballar en horari nocturn, un factor determinant per a aquesta posició. No s'especifiquen requisits formatius previs, ja que l'empresa contempla la formació en el lloc de treball, permetent als nous empleats aprendre l'ofici d'impressor mentre desenvolupen les seves funcions.
Procés de candidatura
Els interessats en aquesta oferta laboral poden participar en el procés de selecció enviant el seu currículum a l'adreça electrònica borsadetreball@segre.com. L'empresa no ha especificat una data límit per a la recepció de candidatures, per la qual cosa es recomana als potencials candidats presentar la seva sol·licitud com més aviat millor.