La Festa del Corder omple el pavelló 4 de la Fira de Lleida amb una oració multitudinària
La comunitat musulmana celebra una de les seves festivitats més importants mentre continua a l'espera d'un espai permanent per a les seves pràctiques religioses
La comunitat musulmana de Lleida ha celebrat aquest matí la Festa del Corder amb una multitudinària oració al pavelló 4 de la Fira de Lleida. Aquesta festivitat, considerada juntament amb el Ramadà com una de les més importants per als fidels de l'islam, ha congregat nombrosos membres de la comunitat en un acte que posa de manifest la manca d'espais permanents adequats per a les seves pràctiques religioses.
Actualment, la comunitat musulmana més nombrosa de la capital del Segrià continua sense mesquita ni oratori definitiu. S'estan duent a terme obres per habilitar un nou oratori en uns baixos de l'avinguda Alacant al barri de Cappont, però aquest espai no serà suficient per a esdeveniments multitudinaris. Pel que fa a la construcció d'una mesquita, els representants de la comunitat han renunciat al solar que l'Ajuntament oferia en concessió al polígon Camí dels Frares.
Solucions provisionals per a les celebracions
La intenció de la comunitat musulmana lleidatana és realitzar les oracions diàries al futur oratori de Cappont, mentre que per a les pregàries del divendres i celebracions especials com la Festa del Corder o el final del Ramadà, hauran de recórrer a altres espais. Entre les alternatives contemplades hi ha l'ús puntual d'algun pavelló de la Fira, com ha estat el cas avui, o la celebració d'actes a l'aire lliure quan les condicions meteorològiques ho permetin.